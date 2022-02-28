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Yaramazlara biraz batar!

BM: Ukrayna’da en az 102 sivil öldü, 422 bin sivil komşu ülkelere sığındı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’da en az 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin kişinin de sığınmak için komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.


BM’nin İsviçre’nin Cenevre kentindeki ofisinde konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna’ya askeri saldırının sayısız hayatı riske attığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Perşembe sabahıyla dün gece arasında ofisimiz tarafından yedisi çocuk 102 ölü ve 304 yaralı olmak üzere 406 sivil kayıp kaydedildi. Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Korkarım ki gerçek rakamlar çok daha yüksek.”

AA’nın aktardığına göre Bachelet, savunmasız ve yaşlı insanlar da dahil milyonlarca sivilin saldırılardan korunmak için metro ve sığınıklarda toplanmaya zorlandığını vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin, 422 bin sivilin ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındığını ve çok daha fazlasının ülke içinde yerinden edildiğini bildirdiğini aktaran Bachelet, dünyanın her yerinden barış ve insan hakları çağrıları yapıldığına dikkati çekti.

Bachelet “Burada kazanan ve kaybeden yok. Çatışma yüzünden hepimiz zayıfladık” ifadesini kullandı.

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