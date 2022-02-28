İşgalde ölen siviller: Yedi yaşındaki Alisa, ilkokuldaki Polina, birkaç haftalık Ivan…

Yedi yaşındaki Alisa, ilkokul sondaki Polina, birkaç haftalık Ivan, başka çocuklar, anneler-babalar, anneanne ve dedeler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘imparatorluk’ hayaliyle işgal ettiği Ukrayna’da hayatını kaybeden sivillere sadece birkaç örnek. Kiminin ismi medyaya yansıyor kimi de isimleri bilinmeden savaşın kurbanı oluyor.

Fotoğraf: Irina Venediktova / Facebook

Ukrayna insan hakları komiseri, işgalin dördüncü günü olan dün çocukların da aralarında olduğu 210 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabii, bu şartlar altında sayının her geçen gün yükseleceği kesin.

BBC hayatını kaybeden sivillerin bazılarını ve nasıl öldüklerini aktardı.

Okhtyrka kasabasında yaşayan yedi yaşındaki kız çocuğu Alisa Hans gittiği anaokulunda hayatınıı kaybetti. İşgalin ikinci günü okul vurulduğunda altı kişi yaşamını yitirdi. Onlardan biri de Alisa’ydı. Üç ay sonra sekizinci yaş gününü kutlayacaktı.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova cuma günkü saldırıda ağır yaralanan çocuğun cumartesi günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Doktorların ağır yaralı bir başka çocuğu kurtarmak için çabaladığını belirten Venediktova, sosyal medya paylaşımındaki fotoğrafa, “Barışa ihtiyacımız var” mesajını ekledi.

Fotoğraf: Volodimir Bondanarenko / Facebook

Hayatını kaybeden bir başka çocuksa ilkokul son sınıftaki Polina. Başkent Kiev’deki yerel yönetim yetkilileri, ilkokul öğrencisi Polina ve anne-babasının kentin kuzeybatısında sokakta yürürken Rus sabotaj grubu tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polina’nın iki kardeşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kız kardeşi yoğun bakımda, erkek kardeşiyse bir çocuk hastanesinde.

Fotoğraf: Ukrayna Acil Servisi

Harkov yakınlarındaki Chuhuiv’de yaşayan bir erkek çocuğu da yaşadığı binaya bomba isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Devriye polisi Oleg Fedko ailesini bölgeden uzakşatırmak istedi ancak nöbette olduğu için aynı adı taşıyan babası ve erkek kardeşi Denis yardıma gitti. Aile iki araçla ayrıldı. Fedko’nun eşi İrina, çocukları altı aylık Sofia ve birkaç haftalık Ivan’la babaanne ve dedeleri hayatını kaybetti.

İşgalin başladığı 24 Şubat Perşembe günü aynı aileden beş kişi Rus askerleri Kırım’ın Kherson kentinden geçerek ilerlerken hayatını kaybetti. Ailenin kaçmaya çalışırken araçları içinde vuruldukları tahmin ediliyor.

Bu aileden 450 kilometre uzakta, Rusya sınırına yakın iki köyde, Sartana ve Buhas’ta yaşayan Yunanistan kökenli 10 kişi de savaşın sivil kayıpları arasında.