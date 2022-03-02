Fed başkanı: Martta faiz artırımı uygun

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell martta faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

ABD’de enflasyonun yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesine ulaşması üzerine gözler Fed’in faiz artış hamlelerine çevrilmişti.

Uluslararası yatırım bankası Golman Sachs faiz artışı beklentisini yüzde 7’ye, Morgan Stanley ise yüzde 6’ya çıkarmıştı.

Son olarak JP Morgan, Fed’in yılın kalan döneminde yapacağı her toplantıda 25 baz puan faiz artışında bulunacağını öngördü.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki sunumunda Powell, ilk faiz artırımının martta yapılacağını net olarak açıkladı. Powell, bilanço küçültmenin ise faiz artırımından sonra planladığını aktardı: “Fed, elindeki araçları yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi ve uzun vadeli büyümeyle sağlam bir işgücü piyasasını teşvik etmek için kullanacak.”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ve olası yansımalarını yakından izlediklerini kaydeden Powell, “ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor” dedi.

TL’ye olası etkileri

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceğini belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.