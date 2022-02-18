TL için risk artıyor: Morgan Stanley de Fed’den faiz artışı beklentisini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, bu yıl için ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklediği faiz artışı sayısını altıya çıkardı.

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ABD’de enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesine ulaşmıştı. Fed yetkilileri mart ayında faiz artışının başlayabileceğine dair sinyaller verirken bu yıl toplam üç kez 25 baz puanlık faiz artışı öngörülüyor.

Ancak birçok yatırım bankası Fed’in üçten fazla faiz artışı yapabileceği konusunda tahmin yapıyor.

Son olarak Morgan Stanley, Fed’in bu yıl toplam altı kez 25’er baz puanlık faiz artışı yapabileceğine dair bir rapor yayımladı.

Bankanın faiz artışı beklediği aylarsa mart, mayıs, haziran, temmuz, eylül ve aralık.

Daha önce uluslararası yatırım bankası JP Morgan ve Goldman Sachs da Fed’den faiz artışı beklentisini artırmıştı.



Faiz artırımları, yüksek enflasyonun önüne geçmede önemli bir kalkan olarak görülüyor.

TL’ye olası etkileri

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceği belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.