TL için risk: JPMorgan CEO’su Fed’den altı veya yedi faiz artışı bekliyor

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu sene enflasyon nedeniyle piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırabileceğini söyledi. Dimon’a göre Fed altı veya yedi faiz artışına gidebilir.

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Faiz artırımları, yüksek enflasyonun önüne geçmede önemli bir kalkan olarak görülüyor.

ABD’de enflasyon yüzde 7 ile son 39 yılın zirvesine ulaştı. Fed yetkilileri de mart ayında faiz artışının başlayabileceğine dair sinyaller veriyor. Fed üyeleri bu yıl toplam üç kez 25 baz puanlık faiz artışı öngörüyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre Wall Street’in en büyük bankasının CEO’su Jamie Dimon faiz artışları konusunda Fed üyelerinin beklentilerini düşük buluyor.

JP Morgan’ın dördüncü çeyrek bilançosunun açıklandığı toplantıda konuşan Dimon’ın değerlendirmeleri şöyle: “Benim düşüncem dörtten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde. Altı veya yedi olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon.”

ABD’li bir diğer yatırım bankası Goldman Sachs ve Alman bankacılık devi Deutsche Bank da bu sene Fed’den en az dört faiz artışı beklediklerini duyurmuştu.

TL’ye etkisi daha fazla olabilir

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceği belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.