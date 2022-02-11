TL için risk: Goldman, Fed’den beklediği faiz artışı sayısını yediye çıkardı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artışı beklentisini yükseltti.

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ABD’de dün açıklanan veriler yıllık enflasyonun ocakta beklentileri aşarak yüzde 7,5’e ulaştığını göstermişti. Rakam aynı zamanda son 40 yılın da zirvesi.

Goldman Sachs enflasyon raporunun ardından Fed’den beklediği faiz artışı sayısını da revize etti. Kurum bu yıl daha önce beş olarak açıkladığı tahmini yediye çıkardı.

Jan Hatzius öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistlerine göre Fed’in yedi faiz artışının tamamı da 25’er baz puan olarak gelecek. Kurum piyasadaki diğer tahminlerin aksine martta 50 baz puanlık bir faiz artışı yapılması ihtimalini ise düşük görüyor.

TL’ye olası etkileri

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılında yaşadığı kayıp yüzde 45’in üzerinde.