Fed’den güçlü faiz artışı beklentisi şimdilik rafa kalktı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu sonrası ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz artışı beklentisi değişti. Piyasa aktörleri martta 50 baz puanlık faiz artışı seçeneğini rafa kaldırdı.

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Piyasa oyuncularına göre Fed’in gelecek ay 50 baz puanlık faiz artırmasına imkan kalmadı.

25 baz puanlık artışaysa kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce piyasada martta yüzde 80 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı öngörülüyordu.

Avrupa Merkez Bankası’na (AMB) ilişkin beklentiler de değişti. Para piyasalarında bankanın Ocak 2023’te 25 baz puan faiz artırması seçeneği fiyatlanıyor.

Askeri operasyon öncesi beklentiyse eylül ve aralık aylarında faiz artırılacağı ve faizin 2014’ten bu yana ilk kez yüzde 0’a çıkacağı yönündeydi.

Bankanın varlık alımlarını azaltma programı da Rusya’nın hamlesi sonrası artık daha karmaşık.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası üyesi Robert Holzmann Ukrayna’daki çatışmanın bankanın teşviklerden çıkışını geciktirebileceğini belirtmişti.

Bazı diğer üyeler de para politikası ayarlamalarında sabırlı olmak gerektiğine vurgu yapmıştı.

Faiz artışları TL’yi nasıl etkiler?

Ekonomistler, Türk Lirası’nın Fed’in faiz artışlarına karşı hayli kırılgan olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı.

Kuruma göre faiz artışıyla birlikte Türkiye’den yeni sermaye çıkışları yaşanabilir ve TL’deki kayıplar yeniden hızlanabilir.

Bununla birlikte TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yılda en çok değer kaybeden para birimi.