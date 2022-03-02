‘İtibardan tasarruf olmaz’ klasiği: AKP’li başkan makam odasını ev fiyatına yeniletti

Afyonkarahisar’ın 13 bin nüfuslu İscehisar ilçesinin belediye başkanı Ahmet Şahin’in,makam odasını 429 bin TL’ye yenilettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: İscehisar Belediyesi

Sayıştay’ın 2020 yılına ilişkin denetim denetim raporları AKP’li belediyelerde yapılan usulsüzlükleri bir kez daha ortaya koymuştu.

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda maddelerine yapılan zamların rekorlar kırdığı bir ortamda İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de makam odasını 429 bin 505 TL’ye yenileterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İtibardan tasarruf olmaz‘ yaklaşımını sahiplenmiş.

Şahin, Demokrat Parti’den AKP’ye geçmesiyle dikkat çekmişti.

İlçede makam odasının 1 milyon 200 bin liraya yenilendiğinin konuşulmaya başlamasının ardından belediye açıklama yaptı. Buna göre makam odasının yenilenmesi işi için 429 bin 505 lira 75 kuruş harcanmış.