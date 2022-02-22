AKP’li belediye başkanı Erdoğan’ı eleştirenleri kovmakla tehdit etti

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde belediye başkanı Serhat Oğuz, personeli bir salonda topladı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirenleri işten çıkarmakla tehdit etti.

Oğuz şunları söyledi: “Ağzımızdan çıkan lafa sahip olmazsak, hakim olmazsak, kime ve neye hizmet ettiğimizi hesaplayamazsak, hangi kuruma ve hangi devlete ait olduğumuzu bilemezsek, ait olduğunuz yere gidersiniz. Onun için de üzülmenizi istemem. Bu uyarılarımı ve bu ikazlarımı dikkate alın ki üzülmeyenseniz.

‘Ait olduğu yere gitsin’

Kendini buraya ait hissetmeyen arkadaşım ait olduğu yere gitsin. Belediyenin bütün ekonomik imkanlarını zorlayacağız, bütçeye ekstra yük gelecek onu karşılayacağız. Bunun karşısında da çıkacak kendini bilmez birisi ağzını ayıra ayıra bu ülkenin cumhurbaşkanını eleştirecek, ağzını ayıra ayıra bu belediyenin başkanını eleştirecek. Yarın başına taş düştüğü zaman, ‘Niye düştü’ diye sorma, bundan dolayı düştü.“