AKP’li belediyeden AKP’li meclis üyesine milyonluk ihale

TUĞBA ÖZER

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin alışveriş kartı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinin AKP’li üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticisi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi kazandı.

Akbulut’un ortağı olduğu şirket son sekiz yılda kamudan, toplam bedeli 400 milyona yaklaşan 263 ihale aldı.

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 24 Aralık 2021’de ‘sosyal yardım amaçlı gıda alışverişi kartı hizmeti alım işi’ ihalesine çıktı.

İhaleyi İBB’nin ve Ümraniye Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. kazandı. Şirketle belediye arasında 14 Ocak’ta 13 milyon 243 bin TL bedel karşılığında sözleşme imzalandı. Akbulut’un şirketi tek geçerli teklifle, yani ihaleye tek başına girerek kazandı.

Kamu İhale Bülteni’nden yer alan bilgiye göre, 1 Ocak’ta başlayan hizmet, 2022’nin sonuna kadar sürecek.

Üç yıldır ihaleler ona

Sonuncusuyla birlikte Akbulut, Beykoz Belediyesi’nden aynı ihaleyi üçüncü kez üst üste almış oldu.

Akbulut’un şirketiyle belediye, aynı işin ihalesi için 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart 2021’de sözleşme imzalamıştı.

2020’nin temmuz ayındaysa aynı ihale yaklaşık 2,5 milyon TL bedelle imzalanmıştı.

Şirket geçen ay da AKP’li Tuzla Belediyesi’nin alışveriş kartı için açtığı ihaleyi, yine tek teklif veren olarak 6,2 milyon liraya kazanmıştı.

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş 2014 yılından bu yana kamudan toplamda 263 ihale kazanırken, bu ihalelerin toplam bedeli 400 milyon lirayı aştı.

TÜGVA yöneticisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetiminde yer aldığı TÜGVA’nın mütevelli heyeti üyesi olan Akbulut, İlim Yayma Cemiyeti’nin de yönetim kurulu yedek üyesi.

Akbulut’un nikâh şahitliğini de o dönem başbakan olan Erdoğan yapmıştı.