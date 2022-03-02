Araştırma: Erken menopoz demans riskini artırıyor

Erken menopoza girmenin ileride demans yaşama riskini yüzde 30 ila 35 oranında artırdığı görüldü.

Menopoza girme yaşı ortalama 50-51. Kadınların 40 yaşından önce menopoza girmesi prematür menopoz olarak kabul ediliyor. Erken menopoz yaşları ise 40-44.

Çin’de yürütülen araştırmada Britanya’nın biyomedikal veri bankası Biobank’ten 150 binin üzerinde menopoz sonrası dönemden kadının verileri analiz edildi. Çalışmaya dahil edilen kadınların yaklaşık yüzde 1’inde, yani 1688 kadında demans geliştiği belirtildi.

Prematür menopoz görülen kadınlarda demans gelişme riskinin yüzde 35, erken menopozda ise yüzde 30 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmaın başyazarı Shandong Üniversitesi’nden Wenting Hao, “Riskin arttığının farkında olmak kadınların demansı önlemek için gerekli stratejileri uygulamalarına ve doktorlarının kognifit durumlarını yakından izlemesine yardım edebilir” dedi.

Önlemek için ne yapmalı?

Hao, demasın önlenebileceğine dikkat çekerek erken menopoz giren kadınlara demans riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu: “Düzenli egzersiz, eğitimle ilgili aktivitelere katılmak, sigara ve içki kullamamak, sağlıklı bir kiloda kalmak, yeterli D vitamini almak, doktora danışarak kalsiyum desteği almak.”

Araştırmada erken menopozun demans riskiyle ilişkisinin nedeni kesin olarak açıklanmadı. Bir ihtimal östrojen hormonu seviyesi.

Henüz yalnızca özeti yayınlanan araştırmanın bulguları Amerikan Kalp Derneği’nin konferansından sunuldu.