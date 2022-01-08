Demans vakaları 2050’ye kadar üçe katlanabilir

Lancet tıp dergisindeki araştırmaya göre dünya genelinde, demans vakalarının 2050’ye kadar üç katına çıkmasının beklendiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre demans şu anda dünya çapında ölüm nedenleri sıralamasında yedinci.

Halk arasında ‘bunama’ olarak tanımlanan demans hastalığının önüne geçilmesi için devletlere destek vermeyi amaçlayan çalışmada, 195 ülkenin verileri incelendi. Ancak bazı ülkelerden gelen toplanan verilerin eksik olabileceğinin de altı çiziliyor.

Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yapılan araştırmada dünyanın dört bir yanında bunama vakalarının sayısının aynı düzeyde artmayacağının altını çizerek 2019’da tespit edilen 57 milyon bunama vakasının, 2050 yılına kadar 153 milyonu aşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Diğer yandan Türkiye’de de vakaların bu süre içinde yüzde 277 artarak 3 milyonu geçebileceği öngörüsü yer alıyor.

Çalışmada, Doğu Sahra Altı Afrika’da bunama vakalarının, yaklaşık 660 binden 3 milyonun üzerine çıkabileceği, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da, 3 milyondan yaklaşık 14 milyona yükselebileceği öngörüldü.

Öte yandan bunama vakalarının Asya Pasifik bölgesinde 4,8 milyondan 7,4 milyona, Batı Avrupa’da, 8 milyondan yaklaşık 14 milyona, Birleşik Krallık’taysa 907 binden 1,6 milyona çıkabileceği kaydedildi.

The Lancet Public’te araştırmada bilim insanları, demans hastalığını sağlıksız yaşam tarzı, yaşlanan ve artan nüfusu baz alarak değerlendirdi. Çalışmada ayrıca obezite, diyabet, sigara ve hareketsiz yaşam tarzlarının artan oranlarının demans riskini artırdığı belirtildi.

Araştırmanın yürütücüsü Emma Nichols, “Çalışmamız, ulusal düzeyde olduğu kadar küresel ölçekte de demans için gerçekçi tahminler sunarak, politikacılara ve halk sağlığı uzmanlarına durumu anlamaları için fırsat sağlamayı amaçlıyor” dedi.