Çay ve kahve, felç ve bunama riskini azaltabilir

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak çay ve kahve içmek felç (inme) ve demans (bunama) riskini azaltıyor.

Fotoğraf: laboratorioespresso.it

Dünyadaki ölümlerin yüzde 10’una inme sebep oluyor. Demans ise günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. 2050 yılında 130 milyon insanın bu sorunla yaşayacağı tahmin ediliyor.

Çin’deki Tianjin Tıp Üniversitesi’nden Yuan Zhang ve ekibinin çalışmasında çay-kahve tüketiminin inme ve demansla ilintisi araştırıldı. Bu alandaki en geniş kapsamlı çalışma olduğu belirtilen araştırmada 50-74 yaş grubundaki 365 bin kişinin verileri 10 yılı aşkın süreyle incelendi. Ne kadar çay kahve tükettikleri kaydedildi. Araştırmanın yapıldığı süre zarfında 5 bin 79 kişiye demans tanısı kondu. 10 bin 53 kişi en az bir kez inme tanısıyla sağlık kuruluşuna başvurdu.

Günde iki-üç fincan kahve veya üç-beş fincan çay tüketenlerde veya dört-altı fincan çay ve kahve tüketenlerde inme ve demans riskinin en düşük seviyede olduğu belirlendi.

Her gün iki-üç fincan kahve içenler ve iki-üç fincan çay içenlerde içmeyenlere oranla inme riski yüzde 32, demans riski ise yüüzde 28 daha düşüktü. Yuan Zhang ve ekibi hem çay hem kahve tüketmenin de inme sonrasında daha düşük demans riskiyle ilintili olduğunun altını çizdi.

Araştırmanın sonucunu Plos Medicine’de yayınlanan bir makaleyle açıklayan bilim insanları, “Makul ölçüde çay ve kahveyi tüketmenin -bu sadece çay, sadece kahve de olabilir, ikisi birden de olabilir- düşük demans ve inme riskiyle ilintili olduğunu saptadık” dedi.

Ancak araştırmada kullanılan verilerin Britanya’daki UK Biobank’tan (araştırmada kullanılmak üzere biyolojik örnekleri depolayan bir kuruluş) elde edildiğine ve orada nüfusun geneline oranla daha sağlıklı insanların örnek alındığına da dikkat çekti.

Araştırmada yer almayan Britanya Demans Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof Tara Spires-Jones, çalışmayı, ‘sağlam ve ilginç’ olarak niteledi. Ancak inme ve demans riskiyle çay kahve tüketimi arasında ilişkiyi tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Britanya’daki Alzheimer Araştırmaları Merkezi’nin yöneticisi Dr Rosa Sancho ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Demans riski çoğu kişide yaş, yaşam biçimi, genetiğin kompike etkileşimlerinden kaynaklanıyor. Yaşam biçimindeki hangi unsurun en büyük etkiyi yaptığını bilmek kilit önem taşıyor.”