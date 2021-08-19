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Yaramazlara biraz batar!

Sıkıcı iş bunama riskini artırıyor

ABD ve Arupa’da yapılan araştırmada bunama (demans) riski ile iş arasındaki bağ ortaya çıkarıldı. Zihinsel olarak uyarıcı işlere sahip kişilerde risk daha düşük.

Fotoğraf: DHA

Şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmada 100 bin kişi ortalama 17 yıl boyunca izlendi. Sonuçlarda orta yaşlar boyunca polislik, doktorluk gibi gibi zorlu ve daha fazla kontrol gerektiren işlerde çalışan kişilerde, memurluk gibi ‘pasif’ işler yapanlara kıyasla üçte bir oranında daha az demans vakası tespit edildi.


Science Media Center’da yayınlanan çalışmada aynı zamanda, kendi işlerini ‘ilginç’ bulanların kanlarında demansla bağlantılı daha düşük protein seviyeleri bulundu.

Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaşam tarzı gibi potansiyel olarak etkili faktörlerin de hesaba katıldığı araştırmada, ‘yüksek bilişsel’ uyarılara maruz kalan grupta demans insidansı 10 bin kişide 4,8, düşük uyarı grubunda 7,3 çıktı.

‘Beyni aktif tutmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı’

Londra Üniversitesi Akademisi Epidemiyoloji ve Sağlık Bakımı Enstitüsü’nden Prof. Mika Kivimäki şunları söyledi: “Bulgularımız, yetişkinlikte zihinsel uyarının demansın başlangıcını erteleyebileceği hipotezini destekliyor. Yüksek düzeyde zihinsel uyaran yaşayan kişilerde görülen 80 yaşında demans düzeyleri, düşük zihinsel uyaran yaşayanlarda 78,3 yaşında gözlendi. Bu da hastalığın başlangıcındaki ortalama gecikmenin yaklaşık bir buçuk yıl olduğunu gösteriyor, ancak muhtemelen insanlar arasında etkide önemli farklılıklar var.”

Britanya Alzheimer Derneği’nden Dr. Sara Imarisio ise zihinsel olarak aktif kalmanın önemine değindi: “Herkes yapacağı işin türünü seçemez, ancak bunun gibi çalışmalar ister iş ister hobiler yoluyla olsun, beyni aktif tutmaya yardımcı olan aktiviteler bulmanın önemini vurgulamakta.”

Demans riskini merak edenlere: Hesabını yapan site yayında

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