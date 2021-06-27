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Yaramazlara biraz batar!

Demans riskini merak edenlere: Hesabını yapan site yayında

Kanadalı bilim insanları tarafından hayata geçirilen internet sitesi gelecek beş yıl içinde demansa yakalanma riskini hesaplıyor.

Fotoğraf: Reuters

Site 20 yıl boyunca 75 binin üzerinde Kanadalının katılımıyla yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına dayanıyor. Araştırma için Ottawa Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından her bir katılımcıyı ortalama 10 yıl boyunca izlemiş.


Sonunçlar Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanırken eşzamanlı olarak sitede de yayına alındı.

Araştırmacılar risk hesabının yüzde 83 oranında doğruluk payı bulunduğunu belirtti.

55 yaş üstünde olup demans riskini hesaplamak isteyenlerin yaklaşık beş dakika süren bir anketi yanıtlaması gerekiyor.

Anket, kişilerin doktora gitmeden kendi başlarına yanıtlayabileceği basit sorulardan oluşuyor.

Risk hesaplamada dikkate alınan faktörler şöyle sıralanıyor: Yaş, sigara ve alkol tüketimi, fiziksel aktivite, stres, beslenme şekli, aidiyet hissi, etnisite, göçmenlik durumu, sosyoekonomik koşullar, eğitim, yardım alınmasını gerektiren aktiviteler, konuşulan dil sayısı, medeni hal.

Site, kullanıcılarına kişisel olarak demans riskini azaltmak için yapabileceklerini de öneriyor.

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