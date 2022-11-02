Akşam Postası / 2 Kasım 2022

AKP, anayasa düzenlemesi için muhalefet partilerine yarımşar saat ayırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, LGBTİ+’ları da hedef alacak başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin CHP, HDP ve İYİ Parti’nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Akşener’den ‘vizyon’ yorumu: Erdoğan utanmasa ‘Bir de bizi deneyin’ diyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin vizyon belgesiyle ilgili ”(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek” dedi.

Yeni modelle düşecekti: Dış ticaret açığında ekimde yüzde 430 artış

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre, ekimde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 430,4 artarak 8 milyar dolar oldu. Açık 10 aylık dönemde yüzde 168,5 arttı.

Nebati’nin kredi çözümü: KGF’yle ‘doğru’ yerlere kanalize edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, krediye ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlıkları yapılan Kredi Garanti Fonu’yla ilgili ”Finansmana ulaşmada sıkıntı yaşamayan firmaları dışarıda bırakacağız” dedi.

Deniz Baykal’la görüşen CHP’li Gök: Ayrılık iddialarını reddetti

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, kızı Aslı Baykal’ın CHP’den istifa etmesinin ardından kendisinin de CHP’yle yollarını ayıracağı iddia edilen CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la görüştüğünü ve Baykal’ın iddiaları reddettiğini söyledi.

Erdoğan, bir aydır başörtüsünü konuşuyor: Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başörtüsü ve aileyle ilgili düzenlemeyi bugün Meclis’e sunacaklarını belirtti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ”Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim” ifadeleriyle seslendi.

Danıştay, ‘terör listesi’ çıkaran İçişleri komisyonunu yetkisiz buldu

Danıştay başsavcısı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında avukat Özgür Yılmaz’ın adının ‘terör arananlar’ listesine yazılması işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı’na bağlı ‘Ödül Komisyonu’na ‘terör arananlar listesi’ yapma yetkisinin iptalini istedi.

Savcılığın ‘Soylu mesaisi’ sürüyor: Özdağ hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla fezleke

Ankara başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘tehdit’ suçundan fezleke düzenledi.

Otomobil satışları ekimde yüzde 15 arttı, yıllık bazda düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde aylık bazda yüzde 14,9 büyürken, yıllık bazda yüzde 4,7 daraldı.

Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasında yeniden yer alacak

Rusya, dört gün önce askıya aldığı tahıl anlaşmasına geri döndüğünü açıkladı.

Polislerin mezuniyet töreninde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı seslendirildi

Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programı için bestelenen şarkı seslendirildi.

Tiyatro sanatçısı Rıza Akın hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Rıza Akın hayatını kaybetti.

Ege’de sığınmacı teknesi battı: 55 kişi kayıp

Ege denizinde batan sığınmacı teknesinden bir kişi daha kurtarılırken, 55 kişiye hala ulaşılamadı.