AKP’den Anayasa değişikliği için Meclis’teki partilere ziyaret

AKP heyeti, başörtüsü hakkında hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi kapsamında Meclis’te önce MHP’yi, sonra CHP’yi, ardından da HDP’yi ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, bu ay başında, ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Erdoğan böyle bir sorunun bulunmadığını savunarak, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

ANKA’nın haberine göre teklif üzerindeki çalışmalarına devam eden AKP, TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etti. Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz isimleri yer aldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, görüşme sonrasında şunları dedi: “Bildiğiniz üzere anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir ziyaretti. Henüz yazılı bir metin yok. Sadece Anayasa’nın 24 ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de buna ilişkin tutumumuzu Eş Genel Başkanlarımız ve MYK’da yaptığımız değerlendirme sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Sohbet ettik. Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın haklarına dair bizim tutumumuz zaten çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımıza bizler tek başımıza değil, ilgili kurullarımızla birlikte karar vereceğiz.”