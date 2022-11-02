Danıştay, ‘terör listesi’ çıkaran İçişleri komisyonunu yetkisiz buldu

Danıştay başsavcısı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında avukat Özgür Yılmaz’ın adının ‘terör arananlar’ listesine yazılması işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı’na bağlı ‘Ödül Komisyonu’na ‘terör arananlar listesi’ yapma yetkisinin iptalini istedi.

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Danıştay başsavcılığı, komisyona tanınan ‘terör arananlar’ listesi yapma yetkisinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, buna izin veren yönetmelik maddesinin iptalini istedi.

‘Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik’ 5 Kasım 2019’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu kapsamda İçişleri’ne bağlı ‘Ödül Komisyonu’ oluşturulmuştu.

Komisyon, ‘terör’ suçundan arandığı belirtilen isimleri ‘kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri’ renkli kategorilerle sırlamış, bu isimleri ihbar eden veya yakalanmasında rol oynayanlara sırasıyla 10 milyon, 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin liraya kadar ödüller veriliyordu.

ÇHD davası

Ödül Komisyonu, tutuklu ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da sanığı olduğu ÇHD davasının firari sanığı avukat Özgür Yılmaz’ın adını ilgili sitede ‘terör arananlar turuncu liste’ye yazdı. Yılmaz’ın bulunmasına yardımcı olanlara 1 milyon lira vadedildi.

Avukat Fatih Gökçe, müvekkili Yılmaz’ın adının ‘terör arananlar’ listesine yazılması işleminin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu yönetmeliğin tümünün de iptali talep edildi.

Yılmaz’ın listeden çıkarılması istendi

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre davaya ilişkin Danıştay savcısı görüşünü Danıştay 10’uncu Daire’ye sundu.

Danıştay’ın görüşünde, dava konusu yönetmeliğin 6’ncı Maddesinin 2’nci fıkrasındaki ‘Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları ve/veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilir’ hükmün iptali istendi.

Danıştay ayrıca, Yılmaz’ın adının ‘terör arananlar’ listesine yazılmasının da iptal edilmesi gerektiği bildirildi.

‘Komisyonun yetkisi yok’

Danıştay’ın İçişleri Bakanlığı’nı uyardığı kararda, bu komisyonun liste yapma yetkisinin olmadığını, komisyonun hukuka aykırı davrandığını şöyle kaydetti:

“Ödül komisyonuna tanınan, verilecek ödül miktarının belirlenmesi yetkisinin, aranan terör suçlularının önem sıralaması sonucunu doğuran bir listeleme yapmayı sağlayan bir yetki olarak kullanımı mümkün bulunmamaktadır. Aranan terör suçlusu ya da faili yönünden böyle bir listeleme yapılması Anayasal düzenin devamı açısından gerekli olması halinde bu listelemenin, terör suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ve suç faillerinin ele geçirilmesine yardımcı olanlara verilecek ödülü belirleyecek olan Ödül Komisyonu tarafından yapılması tanınan yetkiyi aşar nitelikte bulunmaktadır.”