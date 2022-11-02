AKP, anayasa düzenlemesi için muhalefet partilerine yarımşar saat ayırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, LGBTİ+’ları da hedef alacak başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin CHP, HDP ve İYİ Parti’nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

İttifak ortağı MHP’yi de ziyaret edecek heyet her partiye yarım saat ayırdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra Erdoğan, “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmiş; Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışını ‘bir pas’ olarak değerlendirerek LGBTİ+ bireyleri hedef almıştı: “Aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız.”

AKP, Anayasa’nın 24’üncü ve 41’inci maddelerde değişikliğe gitmek istiyor.

Anayasa’nın ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ başlıklı 24’üncü maddesi “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” cümlesi ile başlıyor ve ibadet, dini ayin ve törenler serbest olmasını öngörüyor.

Anayasa’nın ‘Ailenin Korunması’ başlıklı 41’inci maddesindeyse “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadesi yer alıyor.

AA’nın haberine göre, AKP heyeti, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15:00’te MHP, 15:30’da CHP, 16:30’da HDP ve 17:00’de İYİ Parti’yi ziyaret edecek.

Bozdağ başkanlığındaki heyette, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.