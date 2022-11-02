Yeni modelle düşecekti: Dış ticaret açığında ekimde yüzde 430 artış

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre, ekimde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 430,4 artarak 8 milyar dolar oldu. Açık 10 aylık dönemde yüzde 168,5 arttı.

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Türkiye’de geçen yıl aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu. Modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyordu.

Ama ekim verilerine bakıldığında dış ticaret açığının uçtuğu ve ithalatın ihracata göre çok daha fazla arttığı görülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın ekime ilişkin geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret verileri şöyle:

İhracat yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar

İthalat yüzde 31,9 artışla 29,3 milyar dolar

Dış ticaret açığı yüzde 430,4 artışla 8 milyar dolar

Açık 10 aylık dönemde yüzde 168,5 arttı

Dış ticaret açığının ocak-ekimde de yüzde 168,5 artışla 91,1 milyar dolar oldu.

Bu arada ihracat ocak-ekimde yüzde 15,4 artışla 209,45 milyar dolar, ithalat da aynı dönemde yüzde 39,5 artışla 300,55 milyar dolar oldu.

Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı 20,5 puan azalarak yüzde 72,7 oldu.