Deniz Baykal’la görüşen CHP’li Gök: Ayrılık iddialarını reddetti

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, kızı Aslı Baykal’ın CHP’den istifa etmesinin ardından kendisinin de CHP’yle yollarını ayıracağı iddia edilen CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la görüştüğünü ve Baykal’ın iddiaları reddettiğini söyledi.

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Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuş, Baykal’ın da kızının ardından CHP’yle yollarını ayıracağı öne sürülmüştü.

ANKA’nın aktardığına göre CHP’li Gök, Deniz Baykal’la bugün telefonda görüştüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: “5-10 dakika önce Deniz Baykal’la telefonla görüştük. Sayın Baykal bana ‘Kızım Aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim’ dedi.”