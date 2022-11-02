Beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Rıza Akın hayatını kaybetti.
Akın’ın arkadaşı oyuncu Menderes Samancılar, dün akşam saatlerinde, Akın’ın beyin kanaması geçirdiğini, ameliyata ve sonrasında yoğun bakıma alındığını açıklamıştı.
Samancılar, sabah saatlerindeki paylaşımındaysa Akın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
15 Eylül 1957’de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğan Rıza Akın, tiyatroyla Adana Halkevi’nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazeteci olarak çalışmaya başlayan Akın, tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana’da sürdürdü.
1997’de Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurdu ve beş yıl boyunca sanat danışmanlığını yapan Akın, uzun süre gazeteciliği ve oyunculuğu bir arada yürütüyordu.