Beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Rıza Akın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Facebook/Rıza Akın

Akın’ın arkadaşı oyuncu Menderes Samancılar, dün akşam saatlerinde, Akın’ın beyin kanaması geçirdiğini, ameliyata ve sonrasında yoğun bakıma alındığını açıklamıştı.

Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. — Menderes Samancılar (@mndrssamancilar) November 1, 2022

Samancılar, sabah saatlerindeki paylaşımındaysa Akın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik. pic.twitter.com/VGl2Aayb8E — Menderes Samancılar (@mndrssamancilar) November 2, 2022

15 Eylül 1957’de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğan Rıza Akın, tiyatroyla Adana Halkevi’nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazeteci olarak çalışmaya başlayan Akın, tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana’da sürdürdü.

1997’de Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurdu ve beş yıl boyunca sanat danışmanlığını yapan Akın, uzun süre gazeteciliği ve oyunculuğu bir arada yürütüyordu.