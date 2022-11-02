Kılıçdaroğlu Londra’da şirket yöneticileriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

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CHP’nin konuya dair paylaştığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun, başkentte Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun 2-4 Kasım’da İngiltere ziyaretine ilişkin açıklamada CHP liderinin doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya geleceği bildirilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun, görüşmelerinde, Türkiye’ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendireceği ve partisinin bakış açısını paylaşacağı kaydedilmişti.