ABD: Kuzey Kore, Rusya’ya ‘önemli miktarda’ mühimmat desteği veriyor

ABD, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanması için el altından ‘önemli miktarda’ topçu mermisi gönderdiğini duyurdu.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden verdiği brifingde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgi verdi.

AA’nın haberine göre Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya’ya destek verdiği iddialarını yalanladığına işaret eden Kirby, “Ancak bizim istihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya’ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor”dedi.

Kirby, Rusya’nın mühimmatların sevkiyatlarını yaptıkları gemilere Orta Doğu ya da Kuzey Afrika’ya gönderiliyormuş süsü verdiğini belirterek, bu konunun uluslararası yaptırımlar dahilinde değerlendirileceğini belirtti.

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik savunma yardımları vermeye devam edeceğinin altını çizen Kirby, “Kuzey Kore’nin sağladığı yardımlar, savaşın akışını değiştirmez” diye konuştu.