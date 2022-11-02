Ege’de sığınmacı teknesi battı: 55 kişi kayıp

Ege denizinde batan sığınmacı teknesinden bir kişi daha kurtarılırken, 55 kişiye hala ulaşılamadı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Yunanistan’ın Kafirea Boğazı’ında Evia ve Andros adaları arasında alabora olarak batan tekneden bir kişi daha canlı olarak kurtarılırken, ilk cesede de ulaşıldı. DW Türkçe’nin haberine göre Yunan Sahil Güvenliği, dün sabah batan tekneden kurtarılanların sayısının 12’ye yükseldiğini ve halen 55 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kazadan kurtulanların verdiği bilgilere göre İzmir’den yola çıkan teknede batmadan önce toplam 68 kişi bulunuyordu.

Sahil güvenliğe ait bir helikopterin denizde bir kişiyi havadan tespit ederek kurtardığı açıklandı. Milliyeti henüz kesinleşmeyen kişinin, diğer kurtarılan kişilerin de götürüldüğü Evia’nın Karistos kasabasına nakledileceği kaydedildi. Daha önce kurtarılanlar arasında altı Mısır, üç Afganistan ve iki İran vatandaşının bulunduğu açıklanmıştı.

Yunanistan’da sahil güvenlikten de sorumlu olan Denizcilik Bakanı Yannis Plakiotakis dün Türkiye’ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, Ankara’yı, ‘vicdansız insan kaçakçılarının insanları ölüme göndermesine izin vermekle’ suçlamıştı.