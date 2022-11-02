Şarkılarını organ bağışına dikkat çekmek için söyleyecekler

MESUDE ERŞAN

Üyelerinin beşinin sağlık personeli olduğu Ayda1Detoks grubu, 40’ıncı konserini 8 Kasım’da organ bağışına dikkat çekmek için verecek. Jolly Joker Vadi İstanbul’da sahne alacak grup konserin tüm gelirini bu konuda çalışmalar yapan Hayata Bağış Derneği’ne bağışlayacak.

Göğüs cerrahı Dr. Selçuk Köse, organ nakli koordinatörleri baba-oğul Hüseyin ve Turan Yıldırımoğlu, özel bir sigorta şirketinde çalışan Dr. Adnan Sayar, tıbbi ilaç mümessili Burhan Güneş ve müzisyen Hüseyin Aksoy’dan oluşan Ayda1Detoks hem müzik ziyafeti çekecek hem de bir kez daha “Organ bağışı hayata bağlar” diyecek.

Gurubun kurucusu Hüseyin Yıldırımoğlu, yaklaşık 13 yıldır organ koordinatörlüğü yapıyor. Hem organ bekleyenlerin çilesine hem de bağışlayanların yüce gönüllülüğe tanıklık ediyor. Hayata Bağış Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Yıldırımoğlu, konunun önemine dikkat çekmek için müziğin en iyi yöntemlerden biri olduğunu söylüyor.

21 binden fazla hasta organ bekliyor

Geçmiş yıllarda turnelere çıktıklarını belirten Yıldırımoğlu, şunları anlattı:

“Konserlerle binlerce insana ulaşabiliyoruz. Organ bağışı konusunu ne kadar gündemde tutabilirsek o kadar iyi geri dönüş alıyoruz. Tek bir kişiyi bile etkileyebilmek önemli. Çünkü o tek kişi karar vereceği zaman organ bağışının önemini hatırlayabilir. Halen toplam 21 bin 265 kişi organ bekliyor. Kalp 809, akciğer 39, karaciğer bin 337, böbrekse 19 bin 80 hasta bekliyor. Ailelerini de düşünürsek en az 100 bin insanın eli yüreğinde, gelecek bağış haberini gözlüyor. Donör sayılarımız hala çok düşük. Oysa ki başarıyla nakil yapan çok iyi ekiplerimiz var. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil farklı coğrafyalardan hastalar canlıdan canlıya nakil için bize güveniyor ve geliyor.”

Geçtiğimiz yıl toplam bin 421 beyin ölümünden sadece 305’inin ailesi organ bağışı yaptı. 2022’de bugün dek bin 365 beyin ölümünden 238 organ bağışı alınabildi. Bu yıl 20 kalp, 9 akciğer, bin 288 karaciğer, 2 bin 958 böbrek nakli gerçekleştirilebildi. Pandemide organ bağışlarında ve nakillerde yüzde 30-40’lara varan düşüşler yaşandığını belirten Yıldırımoğlu “Şimdi yeniden toplanıyor. Hayatın farklı alanlarında yaptığımız çalışmalarla bağış konusunu hatırlatmaya çalışıyoruz” diyor.

Müziğin gücü büyük

25 yıldır bağlama çalan Yıldırımoğlu, “Aslında çok iyi müzik yapıyoruz diye bir iddiamız yok. Ama müzikle uğraşmayı, sahnede olmayı seviyoruz. Sanatın ve müziğin gücünü kullanmak istiyoruz” diyor.

Grubun diğer üyelerine gelince, Dr. Selçuk Köse müziği ikinci mesleği olarak görüyor. Eline sekiz yaşındayken mandolin alan, 12 yaşında gitarla tanışan Köse, uzun yıllar hem flamenco, hem de rock gitarla uğraştı. Üniversite yıllarından itibaren tahsilinin yanı sıra bir çok mekanda ve grupla sahne aldı. Yıldırımoğlu’nun oğlu Turan Yıldırımoğlu 12 yıldır klasik gitar çalıyor ve grubun solisti. Dr. Adnan Mehmet Sayar, özel bir sigorta şirketinde danışman hekim olarak çalışıyor. Müziğe 8 yaşında klasik gitar ve bateriyle başladı. Üniversite döneminden beri çeşitli gruplarla baterist olarak sahne alıyor. Burhan Güneş kimyager ve medikal beslenme alanında tanıtım sorumlusu olarak çalışıyor. 20 yıldır aktif olarak bas gitar ve akustik gitar çalıyor. Pek çok sanatçıyla birlikte çalışan Hüseyin Aksoy, Ayda1Detoks’a da büyük destek veriyor. Profesyonel müzik yaşamanın yanında gitar ve bateri eğitmenliği de yapıyor.