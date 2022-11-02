Tarlabaşı Toplum Merkezi davası: AKP’li Metin Külünk de derneğe karşı

CANAN COŞKUN

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) karşı İstanbul başsavcılığının açtığı kapatma davasına bugün devam edildi. Mahkeme, derneğin faaliyetlerini savunmalar ve Yargıtay içtihatları kapsamında değerlendirecek bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenmesine karar verdi.

TTM, 2006’dan bu yana sosyal hayattan dışlanan, yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklarla mücadele eden Tarlabaşı bölgesi sakinlerinin güçlenmesini, haklarına erişimini desteklemeyi ve Tarlabaşı’na yönelik önyargıların azaltılmasını amaçlıyor.

Hedef gösterildi

Dernek, geçen yıl Kaos GL Derneği’nin ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?‘ kılavuzunun konuşulacağı bir etkinlik planlamış, etkinliğin medyada hedef gösterilmesinin ardından çeşitli denetimlere maruz kalmıştı.

Derneğe karşı açılmış iki dava var. İki davanın odağında da iktidarının sivil toplum örgütlerine baskısı ve LGBTİQ+ karşıtı söylemleri yer alıyor. Bugün görülen davanın dışında İstanbul 8’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden davada da derneğin ‘yokluğunun tespiti’ isteniyor. Bu dava açıldıktan sonra Milat gazetesi, merkezi hedef göstermiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olmuştu.

Merkezin avukatları Milat muhabiri Özlem Doğan’ın tweet’inden merkez hakkında kapatma davası açıldığını öğrenmişti.

Savcılık, kapatma davasında TTM’nin ‘LGBTİ’yi özendirici davranış’ta bulunduğu, ‘amacının hukuka ve ahlaka aykırı hale geldiğini’ savunarak derneğin feshedilmesini istiyor.

Cübbeliler salonda

İstanbul 18’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşma öncesi salonun önünde polis ve özel güvenlik görevlileri güvenlik önlemi aldı. AKP MKYK üyesi Metin Külünk, Milat gazetesi muhabiri Özlem Doğan duruşmayı salonda takip ederken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun çağrısıyla sarıklı ve cübbeli birçok kişi de salonun bulunduğu koridorda bekledi. Söz konusu platform, geçtiğimiz günlerde Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda düzenlenen ‘Büyük Aile Buluşması‘ adlı, nefret söylemlerinin dile getirildiği LGBTİQ+ karşıtı mitingi organize etmişti.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun çağrısıyla adliyeye gelenler.

TTM’nin avukatlarıyla İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu.

Emniyet: Dernek yöneticileri hakkında kayıt yok

Hakim, duruşma başladığında derneğin yöneticileriyle ilgili kurumlara yazılan yazılara cevap geldiğini duyurdu. Emniyetten gelen cevapta, derneğin bir yöneticisinin Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla ifadesinin alındığı, diğer yöneticiler hakkında bir kayda rastlanmadığı belirtildi. Cevapta ayrıca başka bir ihbar, şikayet, soruşturma veya kovuşturma kaydına da rastlanmadığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın avukatı, derneğin itirazlarını kabul etmediklerini söyledi.

TTM’nin avukatları da dosyanın bilirkişide olduğunu belirterek eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, dosyanın bilirkişiden dönmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 21 Şubat saat 11.30’a erteledi.

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