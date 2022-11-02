Erdoğan, bir aydır başörtüsünü konuşuyor: Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başörtüsü ve aileyle ilgili düzenlemeyi bugün Meclis’e sunacaklarını belirtti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ”Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim” ifadeleriyle seslendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekim başında, ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Erdoğan böyle bir sorunun bulunmadığını savunarak, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından konuyu bir aydır gündemden düşürmüyor.

Partisinin grup toplantısında konuyla ilgili konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ”Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim” diye seslendi.

Başörtüsüyle ilgili düzenlemenin bugün Meclis’e sunulacağını belirten Erdoğan, ”Anayasa değişikliği teklifinin geniş bir mutabakatla hayata geçmesini umut ediyoruz. Bu mutabakat olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız” dedi.

Tahıl sevkiyatı

Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşme hakkında Erdoğan, ”Dün Putin ile görüşmem vardı, bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar’ı arayarak bugün saat 12:00’den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi” dedi.