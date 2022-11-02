Sözcü ve Korkusuz çok sayıda gazeteciyi işten çıkardı: Gerekçe küçülme

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri, aralarında Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan ve Hüsnü Mahalli’nin de olduğu çok sayıda gazetecinin işine son verdi.
Gazeteci ve köşe yazarları işten çıkarıldıklarını Twitter hesaplarından duyurdu. Gazeteci Çiğdem Toker, haberi şu sözlerle duyurdu: “Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, ‘küçülme’ gerekçesiyle son verildiği bildirildi. Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim.”
Gazeteci İsmail Saymaz da her iki gazetenin çok sayıda çalışanın işlerine son verildiğini bildirdi: “Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor.”
İşten çıkarılan diğer isimlerin mesajları şöyle:
Gazete yönetimlerinden henüz konuya ilişkin bilgi paylaşılmadı.