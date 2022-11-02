Sözcü ve Korkusuz çok sayıda gazeteciyi işten çıkardı: Gerekçe küçülme

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri, aralarında Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan ve Hüsnü Mahalli’nin de olduğu çok sayıda gazetecinin işine son verdi.

Gazeteci ve köşe yazarları işten çıkarıldıklarını Twitter hesaplarından duyurdu. Gazeteci Çiğdem Toker, haberi şu sözlerle duyurdu: “Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, ‘küçülme’ gerekçesiyle son verildiği bildirildi. Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim.”

Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, "küçülme" gerekçesiyle son verildiği bildirildi.

Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim. — Cigdem Toker (@cigdemtoker) November 2, 2022

Gazeteci İsmail Saymaz da her iki gazetenin çok sayıda çalışanın işlerine son verildiğini bildirdi: “Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor.”

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 2, 2022

İşten çıkarılan diğer isimlerin mesajları şöyle:

Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiç bir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum.

Mücadeleye devam✌️ — Hüsnü Mahalli حسني محلي (@husnumahalli) November 2, 2022

2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan @gazetesozcu,'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum.👏 — Sinan Meydan (@SMEYDAN) November 2, 2022

Gazete yönetimlerinden henüz konuya ilişkin bilgi paylaşılmadı.