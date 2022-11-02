Akşener’den ‘vizyon’ yorumu: Erdoğan utanmasa ‘Bir de bizi deneyin’ diyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin vizyon belgesiyle ilgili ”(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklamıştı.

Ancak genel seçimlere yedi ay kala Erdoğan’ın vizyon belgesinde öne çıkan ‘yeni anayasa’ vurgusu neredeyse AKP’nin ilk iktidar döneminden beri dillendiriliyor.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Akşener, vizyon toplantısıyla ilgili ”Yerine getirmemiş bayat vaatleri yeniden ambalajlayıp servis etmeyi tercih etmişler” dedi.

‘Birisi hatırlatsın’

Akşener şunları söyledi: ”20 yıllık bir iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikası! Yazık bu ülkeye… 20 yıl önceki vaatlerini tekrarlayan bir iktidar başka hiçbir millete nasip olmadı! Lütfen biriniz sayın Erdoğan’a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. Gülünç duruma düşmek bir Cumhurbaşkanı’na yakışmıyor. 2011’den bu yana her seçimde 2023 vizyonundan bahsettiler.”

İYİ Parti lideri, Erdoğan’ın ‘özgürlük’ söylemleriniyse inandırıcı bulmadı: ”İki hafta önce sansür yasasını Meclis’ten geçiren Bay Kriz, şimdi özgürlük vadediyor. Daha dün mutlu ve huzurlu bir hayat isteyen gençlerimize süfli diyen Bay Kriz, şimdi çıkmış ‘Geleceği birlikte inşa edelim’ diyor. Daha dün kadınlara ‘Sürtük’ diyen Bay Kriz, şimdi çıkmış ‘Gelin istikbal mücadelesini birlikte verelim’ diyor.”

Vizyon belgesindeki açıklamaları değerlendiren Akşener, Erdoğan’ın muhalefet partisi lideri gibi davrandığını söyledi: ”Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek! Sen hiç merak etme, şunun şurasında yedi ay kaldı. O sandık geldiğinde vizyonu da liyakati de projeyi de İYİ Parti iktidarında göreceksin.”