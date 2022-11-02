Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasında yeniden yer alacak

Rusya, dört gün önce askıya aldığı tahıl anlaşmasına geri döndüğünü açıkladı.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda BM ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ancak Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti. Rusya, bu durumu ve Rus topraklarındaki ‘terör’ eylemlerini öne sürerek anlaşmadan çekildiğini dört gün önce duyurmuştu.

Rusya anlaşmaya katılmaya devam edeceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin müdahaleleriyle Kiev’den, insani koridoru ve anlaşmanın kapsadığı Ukrayna limanlarını, Rusya’ya yönelik askeri operasyon yürütmek için kullanmayacağına dair yazılı güvence aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında Rusya’nın anlaşmaya geri döndüğünü açıklamıştı. Erdoğan, toplantıdan sonra gazetecilerin sorduğu “Rusya’yı nasıl ikna ettiniz” sorusuna cevap olarak “Önce (ABD Başkanı) Joe Biden’a, sonra size anlatacağım” demişti.