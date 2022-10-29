Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören ‘tahıl koridoru’ anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda BM ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ancak Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev’in bugün ‘Britanyalı uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği’ yazıldı.

Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı” dendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’nın, ilhak edilen Kırım’daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı ifade edilmişti

‘Tahıl koridorundan geçen gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyiz‘

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, “Rus tarafı, Karadeniz Girişimi’ne katılan sivil kuru yük gemilerinin güvenliğini garanti edememekte ve bugünden itibaren anlaşmanın uygulanmasını süresiz olarak askıya almaktadır” dendi.

İstanbul’da Ukrayna gıdalarının taşınmasını kontrol eden Ortak Koordinasyon Merkezindeki Rus temsilcilere gerekli talimatın verildiği de ifade edildi.