Nebati’nin kredi çözümü: KGF’yle ‘doğru’ yerlere kanalize edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, krediye ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlıkları yapılan Kredi Garanti Fonu’yla ilgili ”Finansmana ulaşmada sıkıntı yaşamayan firmaları dışarıda bırakacağız” dedi.

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Yaklaşık bir sene önce başlatılan yeni modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca, değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Aradan geçen bir seneye karşın enflasyon ve TL’deki değer kaybı rekor seviyelerde. İktidarsa politikasında ısrarcı.

Nebati’ye şikayet etmişlerdi

Bu uğurda faizleri sürekli düşüren Merkez Bankası (MB), aynı dönemde uyguladığı ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankalar için uyguladığı Türk Lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yükseltmişti. Ayrıca, TL mevduatın yüzde 50’nin altında kalması halinde bankalara ek yükümlülükler getirecek adımlar da atılmıştı.

Bu uygulamadan rahatsızlıklarını belirten banka genel müdürleriyse, daha önceki bir toplantıda MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye şikayet etmişti.

İki gün önce de de İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası’nın getirdiği düzenlemeler nedeniyle bankacılık sektörünün ‘yeni ekonomi modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek hale geldiğini söyledi.

Aynı gün Merkez Bankası’nın bankalara ilettiği uyarı metninde, son dönemde görülmeye başlanan dört uygulamanın MB düzenlemelerinin ‘ruhuna aykırı’ olduğu bildirildi.

Bankaların ‘şikayet merci’ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse krediye erişimle ilgili olarak iki gündür Kredi Garanti Fonu hazırlıklarına işaret ediyor.

Bugün MÜSİAD EXPO 2022 açılış toplantısında konuşan Nebati, KGF’de finansmana ulaşmada sıkıntı yaşamayan firmaları dışarıda bırakacaklarını belirtti.

Nebati, şunları söyledi: “Buradaki en önemli fark şu olacak, KGF’de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş olan firmalar içerisinde, paraya ihtiyacı olmayan ya da finansmana ulaşımda sıkıntı yaşamayan firmaları bir tarafa bırakıp asıl yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen B ve C’deki, özellikle de kredi ulaşımında bilançolarındaki aksaklıkları finansal sektörün bakış açısıyla değil, devlet, kamu ve reel sektör bakış açısıyla destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirecek şekle gelmiş durumdayız.”