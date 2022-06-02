Akşam Postası / 2 Haziran 2022

Kadınlardan ‘sürtük’ sözlerine suç duyurusu: Çok sinirliyiz

Türkiye İşçi Partili (TİP) kadınlar ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanları hedef alarak ”Sürtük” demesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

RTÜK başkanından Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesinin incelenmesine Kılıçdaroğlu şartı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Gezi direnişine katılanlara ‘Sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalların incelenmesi talebine ‘Kılıçdaroğlu şartı’ koydu.

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç yaşamını yitirdi

İstabul’da Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün kendini yakan genç yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘yeni Zekeriya Öz’ dediği Akın Gürlek, bakan yardımcısı oldu

Adalet bakan yardımcılığına, muhalif siyasetçilere ceza davalarıyla tanınan Akın Gürlek getirildi.

Uğur Dündar’a ‘Binali Yıldırım’a hakaret’ten ceza

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bir köşe yazısı nedeniyle dönemin ulaştırma bakanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası ödemeye mahkum edildi.

‘Devlet Fedaileri’ni tanıyalım: ‘Milliyetçi’ gençler, polise ‘yardımcı’, silahlar ‘kurusıkı’

İzmir’de kavgaya karıştığı sırada Türkiye Devlet Fedaileri adlı bir oluşumun başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkan Mehmet Cazip Obay, “Bu resmi bir oluşum değil, kolluk kuvvetlerine yardım ediyoruz” dedi.

‘Şüpheyle yaklaşılan’ KONDA anketi gerçek çıktı: Muhalefetin adayı yüzde 57

Sosyal medyada iki gün önce dolaşıma sokulan ve KONDA Araştırma’ya ait olduğu iddia edilen ancak kullanıcıların şüpheyle yaklaştığı anketin gerçek olduğu ortaya çıktı.

JP Morgan CEO’su: Ekonomik kasırgaya hazırlanın

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir ‘kasırgaya’ hazırlanmaları konusunda uyardı.

‘Sansür’ yasası: AKP ve MHP’den geri adım sinyali

AKP ve MHP tarafından Meclis’e sunulan ve ‘sosyal medya yasası’ olarak adlandırılan kanun teklifinin komisyon görüşmeleri başladı.

Yine kaçak Kuran kursunda çocuğa istismar: Aileler şikayetçi olmadı

Erzurum’daki Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunan F.C. 35 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılırken, çocukların babaları “İnanmam” diyerek şikayetçi olmadı.

Kaftancıoğlu’na beraat: ‘Kara para-AKP ilişkisi’ni anlatan broşür hakaret sayılmadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara – Siyaset – Yargı Hikayesi‘ broşürü gerekçesiyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

Nebati, ‘Albayrak sınırı’ndan döndü: Rezerv artışıyla rahat nefes aldı

Merkez Bankası’nın (MB) brüt döviz rezervleri geçen hafta 1,27 milyar dolar artışla 61,3 milyar dolara, toplam rezervleriyse yaklaşık 2,6 milyar dolar artışla 103 milyar dolara yükseldi.

Litvanya’nın parası cebinde kaldı: Baykar, SİHA hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar Teknoloji, Bayraktar TB2 almak için bağış kampanyası düzenleyen Litvanya’dan parayı almayarak bir adet silahlı insansız hava aracını (SİHA) bağışlayacağını duyurdu.

Otoyollarda hız sınırları yükseltildi: ‘Garantili’ yollarda daha fazla

İçişleri Bakanlığı, otoyollarda otomobillerin hız sınırlarını yeniden belirledi. 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırları saatte 10-20 kilometreye kadar artırılacak.

Boğaziçi’nden ‘kayyım’ baskısına karşı çağrı: Etkinliklerinizi IMBM için düzenleyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım’ atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından kapısına kilit vurulan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (IMBM) kapılarını herkese açtı: “Yapacağınız bir etkinliği IMBM için yapın.”

Prof. Özgür Demirtaş, ‘Saray profesörü’nün enflasyon ‘öngörüsü’ne söyleyecek söz bulamadı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan’ın ocak enflasyonu için yerle bir olan öngörüsüne söyleyecek söz bulamadı.

Facebook’un iki numarası görevi bıraktı

Yakın dönemde adını Meta olarak değiştiren Facebook’un ticari başarısına büyük katkısı olan Sheryl Sandberg görevinden istifa etti.

Buckingham’da ‘balkon fotoğrafı’: Kraliçe 2’nci Elizabeth tahtta 70’inci yılını kutluyor

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth 70 yıl 116 gündür tahtta. 63 yıl 216 gün hüküm süren Kraliçe Victoria’yı geride bırakarak ülkenin en uzun süre tahtta oturan isim oldu.