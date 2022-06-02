JP Morgan CEO’su: Ekonomik kasırgaya hazırlanın

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir ‘kasırgaya’ hazırlanmaları konusunda uyardı.

Ekonominin sıkı para politikası ve Ukrayna’daki savaş dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu anlatan Dimon, bu zorlukları bir ‘kasırgaya’ benzetti.

Katıldığı bir panelde konuşan Dimon, “Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor. Herkes ABD Merkez Bankasının (Fed) bununla başa çıkabileceğini düşünüyor. O kasırga tam yolun aşağısında karşımıza çıkıyor. Sadece küçük bir fırtına mı yoksa Sandy Kasırgası mı bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi olur” dedi.

JP Morgan Chase’in kendini buna hazırladığını belirten Dimon, bankanın bilançosu konusunda çok tutucu olacağını kaydetti. Dimon, Fed’in enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini aktararak, ABD bankacılık sisteminin bu zorluklara dayanabileceğini belirtti.

Fed’in niceliksel sıkılaşma yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Dimon, “Başka seçenekleri yok, çünkü sistemde çok fazla likidite var” dedi.