Yine kaçak Kuran kursunda çocuğa istismar: Aileler şikayetçi olmadı

Erzurum’daki Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunan F.C. 35 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılırken, çocukların babaları “İnanmam” diyerek şikayetçi olmadı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Erzurum’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Kuran kursunda yedi çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, geçen gün sonuçlanan yargılamada istismar faili belletmen H.A.’ya 119 yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre bu kez Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova köyündeki kaçak Kuran kursunda 23 yaşındaki F.C, 12 ve 13 yaşlarındaki üç çocuğa cinsel istismarda bulundu. İstismar, çocuklardan birinin olayı köyün imamı Eyyüp Çelik’e anlatmasıyla ortaya çıktı.

Tutuklandı

F.C., 7 Ağustos 2021’de gözaltına alındı. İfadesinde, Kurban Bayramı’ndan iki-üç gün sonra M.Y.Ü’yü elinden tutup kendisine çektiğini, pantolonunu indirdiğini ve istismar ettiğini kabul etti. Y.K. ve E.K.’yi ‘birbirlerinin üzerine çıkıp sürtünürken’ yakalayıp dövdüğünü ve iki çocuğun bu yüzden kendisine iftira attığını iddia etti.

Savcılıktaysa bütün ifadeleri reddetti, işkence gördüğünü öne sürdü. Tutuklanan F.C.’ye Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarından dava açıldı.

Aileler şikayetçi olmadı

Çocukların aileleri şikayetçi olmadı. M.Y.Ü.’nün babası S.Ü., oğlunun “Ders veremediğim için F.C. beni sıkıştırdı, bu yola başvurdum” dediğini iddia etti.

E.K.’nin babası O.K., “F.C. çocuklara ‘Pantolonlarınızı indirin, fotoğrafınızı çekeceğim’ demiş. Pantolonu indirmemiş. Şikayetçi değilim” dedi. Y.K.’nin babası I.K. ise “İnanmam” diyerek, şikayetçi olmadı.

Ailelerin avukatlarıysa ceza verilmesini istedi. Avukat Gizem Karahan, şöyle dedi: “Sanık savcılıkta suçu kabul etmiştir. Bu çocuklar 12 – 13 yaşındadır, cinsellikle ilgili bilgileri yoktur. İftira atacak olsalar bile ‘Bize küfür ediyor, dövüyor’ diye iftira ederler. Anlatılanlar hayal gücünden ötedir. Aileler vazgeçmişse de ben şikayetçiyim.”

F.C.’ye 35 yıl altı ay hapis

Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mart’ta kararını açıkladı. Kararda ‘mağdurların yaşı itibariyle verdiği detayların hayal ürünü olma ihtimalinin bulunmadığı’ vurgulandı. Ayrıca ‘küçük bir ortamda yaşayan çocuğun sebep yokken namus ve vicdanını ortaya koyarak iftira atması ihtimalinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı’ belirtildi. F.C.’ye toplam 35 yıl altı ay hapis cezası verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Hem itibar hem olay olarak zarar gördük” diyerek yaptığı müdahillik başvurusu reddedildi.