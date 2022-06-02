Galata Kulesi önünde kendini yakan genç yaşamını yitirdi

İstabul’da Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün kendini yakan genç yaşamını yitirdi.

Eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak isimli genç, kıyafetine önce tiner dökmüş ve ardından da kendini ateşe vermişti.

Ağır yaralı genç ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2’nci ve 3’üncü dereceden yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

İHA’nın haberine göre, hastanede tedavisi devam eden gencin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “Kendimi yakacağım” dediği öğrenildi.