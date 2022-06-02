‘Devlet Fedaileri’ni tanıyalım: ‘Milliyetçi’ gençler, polise ‘yardımcı’, silahlar ‘kurusıkı’

İzmir’de kavgaya karıştığı sırada Türkiye Devlet Fedaileri adlı bir oluşumun başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkan Mehmet Cazip Obay, “Bu resmi bir oluşum değil, kolluk kuvvetlerine yardım ediyoruz” dedi.

Duvarda ‘İslami Hilafet Devletinin Toprakları’ başlıklı harita asılı. (Fotoğraf: Obay’ın instagram safyası)

CHP Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de bir kişinin üzerinden ‘Türkiye Devlet Fedaileri’ adına düzenlenmiş bir tanıtım kartı çıktığını, kartın üzerinde de cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu öne sürmüştü.

Obay’sa bunun hemen ertesi günü Instagram hesabındaki yayında CHP’li bakan’ı hedef alıp yapılanmayı anlattı. İzmir’deki kavgadan sonraki polis aramasında üstünde bulunan silahın boş kurusıkı tabanca olduğunu, söz konusu kimlik kartınıysa kendi aralarında kullandıklarını söyledi.

Bilgi veriyorlarmış

Kartın üstünde cumhurbaşkanlığı forsu olmasına rağmen Türkiye Devlet Fedaileri’nin resmi bir kuruluş olmadığını söyleyen Obay şöyle dedi: “Tamamen milliyetçi gençlerden oluşan, devletini bayrağını toprağını seven insanlarlar bir araya gelerek kolluk kuvvetlerine ‘Şurada bu insan bunu yapıyor’ gibi bilgi veren kişileriz. Biz makam mevki, para, şan şöhret peşinde olan insanlar değiliz. Herhangi bir yerden destek de almıyoruz.”

Suç duyurusu

Obay, Instagram’daki yayında CHP’li Bakan’a hakaret etti: “Bak Murat Bakan ben sana milletvekili demiyorum. Ben seni milletvekili olarak da görmüyorum zaten. Devlete millete herhangi bir oluşum olmadan iftira atacak kadar düşük bir insansın. Lan sizden korkan sizin gibi olsun. Lan biz aslan terbiyecisiyiz. Sizin gibi üç beş tane çakaldan mı korkacağız. Taşınızla topunuzla tüfeğinizle gelin.

Son zamanlarda televizyonlara çıkıp paramiliter yapı diyorsunuz ya ben size anlatayım. Ben 30 yaşında bir gencim ama sen milletvekilisin. Senin gibi bir cahile anlatayım. Devletimin şerefli üniformasını giyen şerefsizler tarafından içeriden dışarıya bilgi aktarımını sağladığınız zaman bu bir paramiliter yapıdır. Benim devletime verdiğim kişisel bilgilerim senin eline geçiyorsa demek ki paramiliter yapı sizsiniz.”

Obay, Bakan hakkında şöyle konuştu: “Kişisel gizlilik hakkımı ihlal etmesi, benim şahsım üzerinden halkı korku, panik ve endişeye sokması, benim şahsım üzerinden devlet erkanına hakaretler edip aslı olmayan iddialarda bulunması başlıklarında suç duyurusunda bulunacağım.”

Cihatçılara ilişkisi

Obay, Temmuz 2021’de ‘Siverek’ ve ‘Köklü Değişim Medya’ etiketiyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Kendisinin de bu topluluğa ait olduğunu belirtmişti.

Fotoğrafta görülen duvarda ‘İslami Hilafet Devletinin Toprakları’ başlıklı harita asılı. Köklü Değişim Medya da Hizb’ut Tahrir’le yakınlığıyla biliniyor.