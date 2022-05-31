Polis aramasında çıktı: ‘Türkiye Devlet Fedaileri’ adına ‘forslu’ kimlik

CHP Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de bir kişinin üzerinden ‘Türkiye Devlet Fedaileri’ adına düzenlenmiş bir tanıtım kartı çıktığını, kartın üzerinde de cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. pic.twitter.com/pStkVvWQjO — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) May 30, 2022

Türkiye son haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a yaptığı ‘çat kapı’ ziyaret sonrası ‘paramiliter’ yapıları tartışıyor. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’la ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Türkiye’de askeri kamp kurduklarını’ iddia etmişti. Akşener, bu kampların fotoğraflarını gördüğünü de açıklamıştı.

SADAT’tan sonra şimdi de ‘Türkiye Devlet Fedaileri’ ismi gündeme geldi.

CHP’li Bakan, Twitter’da M.C.O. adına düzenlenmiş ‘Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı’ ile şarjörlü bir tabancanın fotoğrafını paylaştı.

‘Türkiye suç örgütleri cenneti oldu’

Bakan’ın paylaşımı şöyle: “Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. SADAT, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. Bugün Torbalı’da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekipleri, şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, demekle kalmayıp cebinde bu kimliği taşıyan kimliğin üzerinde CB forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz.

Altı yıldır İçişleri Bakanlığı’nı yürüten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri cenneti oldu. Üstelik bu yapılanmalar açık açık faaliyet gösteriyor. Devlet görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, CB forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum.

Bunlar buzdağının görünen kısmı, ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları hiç fark etmez. Kapınıza gelmeye sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye’yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz.”