Litvanya’nın parası cebinde kaldı: Baykar, SİHA hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar Teknoloji, Bayraktar TB2 almak için bağış kampanyası düzenleyen Litvanya’dan parayı almayarak bir adet silahlı insansız hava aracını (SİHA) bağışlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Litvanya’da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için bağış kampanyası düzenlenmiş ve üç günde Bayraktar TB2’nin fiyatı olan 5 milyon avro toplanmıştı.

Litvanya Savunma Bakanlığı’nın geçen günlerdeki açıklamasında, “Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denmişti.

BAYKAR bağışladı

Bugün Baykar Teknoloji’nin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda satın alınmak istenin SİHA’nın şirket tarafından bağışlanacağı duyuruldu.

BAYKAR’ın paylaşımında şöyle dendi: ”Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška’dan öğrendik. Litvanya’ya bir adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna’ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz.”

Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı @VSemeska'dan öğrendik.



Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız.



Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz.



🇹🇷🇺🇦🇱🇹 pic.twitter.com/YDLP7ajsAb — BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022

Litvanya savunma bakanından teşekkür

Haberi sevinçle karşılayan Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas sosyal medya hesabından ”İnanılmaz! Bayraktar az önce toplanan para yerine bedava vermeyi kabul etti. Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız ve kalan para da destek için Ukrayna’ya gidecek. Teşekkürler Türkiye!” notunu paylaştı.