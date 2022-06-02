Facebook’un iki numarası görevi bıraktı

Yakın dönemde adını Meta olarak değiştiren Facebook’un ticari başarısına büyük katkısı olan Sheryl Sandberg görevinden istifa etti.

Sheryl Sandberg

53 yaşındaki Sandberg, tüm operasyondan sorumlu olduğu COO koltuğunu (Chief Operation Officer) ayrılma kararını Facebook sayfasında paylaştı, “yeni nesil liderlerin göre hazır olduğuna inanıyorum” dedi.

Esnek bir çalışma hayatına geçerek kendine daha çok vakit ayırmak istediğini söyleyen Sheryl Sandberg 14 yıldır çalıştığı Facebook’a Google’dan transfer olmuştu.

Sandberg Meta’daki yönetim kurulu üyeliğine devam edecek.