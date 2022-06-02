Otoyollarda hız sınırları yükseltildi: ‘Garantili’ yollarda daha fazla

İçişleri Bakanlığı, otoyollarda otomobillerin hız sınırlarını yeniden belirledi. 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırları saatte 10-20 kilometreye kadar artırılacak.

Buna göre, Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut 120 km/saatlik hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s’ye çıkacak.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarındaysa 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Diğerlerine göre daha yüksek standartlı olan bu yollarda işletici firmalara devlet tarafından geçiş garantileri veriliyor. Garantiler tutturulmazsa aradaki farkı Hazine şirketlere ödüyor.

Otobüs ve kamyonetler için değişiklik yok

Otomobil dışında hız sınırında değişikliğe gidilmedi. Hız sınırları minibüs ve otobüs için 100 km/saat, kamyonetler için 95 km/saat, panelvan için 110 km/saat, kamyon için 90 km/saat, motosiklet için 100 km/saat olarak uygulanmaya devam edecek.