Marmaris’te talanı inşaat yasağı da durduramadı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyuna Sinpaş GYO’nun otel inşasını inşaat yasağı genelgesi de durduramadı.
30 yıl önce başlayan süreçte Kızılkum’daki inşaat halen devam ediyor. Hatta Milli Park sınırı içindeki ormanlar da tıraşlanmaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene olduğu gibi bu sene de 15 Mayıs-15 Ekim arası turistik bölgelere ‘turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi’ için inşaat yasağı getirilmişti.
Marmaris Kent Konseyi’nin bugün Twitter’dan paylaştığı görüntülere göre Sinpaş söz konusu yasağı çiğnedi. Konsey valilik, kaymakamlık ve belediyenin hesaplarını etiketleyerek “Gereğini yapacak mısınız” diye sordu.
Ne olmuştu?
Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.
Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.
Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.