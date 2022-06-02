Marmaris’te talanı inşaat yasağı da durduramadı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyuna Sinpaş GYO’nun otel inşasını inşaat yasağı genelgesi de durduramadı.

Görsel: Twitter

30 yıl önce başlayan süreçte Kızılkum’daki inşaat halen devam ediyor. Hatta Milli Park sınırı içindeki ormanlar da tıraşlanmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene olduğu gibi bu sene de 15 Mayıs-15 Ekim arası turistik bölgelere ‘turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi’ için inşaat yasağı getirilmişti.

Marmaris Kent Konseyi’nin bugün Twitter’dan paylaştığı görüntülere göre Sinpaş söz konusu yasağı çiğnedi. Konsey valilik, kaymakamlık ve belediyenin hesaplarını etiketleyerek “Gereğini yapacak mısınız” diye sordu.

Marmaris Milli Parkı’nda doğa yıkımı inşaat yasağına rağmen devam ediyor!

31 Mayıs itibarı ile tüm inşaat firmaları için geçerli olan İNŞAAT YASAĞINA, SİNPAŞ hangi imtiyazla uymuyor?@tcmuglavaliligi, @mrmrs_kymkmlk ve @marmarisbeltr

Gereğini yapacak mısınız?#Marmaristenİmdat pic.twitter.com/lxoTV4HV91 — Marmaris Kent Konseyi (@KonseyMarmaris) June 2, 2022

Sayın @oktaymehmet48,

Sayın @Ali_Oztunc ve Sayın @avzekicanbalci inşaat yasağına uymayan SİNPAŞa her gün 580 TL ceza kesmenize rağmen durduramadığınızı açıkladı.

Oysa ki Hukuki olarak Meclis kararı ile inşaatı mühürleyebilirsiniz. Bekliyoruz!@herkesicinCHP#Marmaristenİmdat pic.twitter.com/fXYgZ4JkoV — Marmaris Kent Konseyi (@KonseyMarmaris) June 2, 2022

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.