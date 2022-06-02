‘Yeni modelle kapanacak’ denmişti: Dış ticaret açığında yeni rekor

Türkiye ekonomisinin mayıs ihracatı yüzde 15,22 artışla 19 milyar dolar, ithalatıysa yüzde 43,8 artışla 29,7 milyar dolara ulaştı.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı da yüksek seyreden enerji ithalatıyla bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 157 artışla 10,7 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı ayına göre 15,9 puan azalarak yüzde 64 kaydedildi. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 12,3 puan azalarak yüzde 77,4 oldu.

Grafik: Bloomberg HT

Yeni ekonomi modeliyle kapatılması hedeflenen dış ticaret açığı böylelikle yeni rekoruna da ulaştı. AKP hükümetinin hesaplarının bozulmasında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enerji ithalatı ana faktörlerden biri.