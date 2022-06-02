Kaftancıoğlu’na beraat: ‘Kara para-AKP ilişkisi’ni anlatan broşür hakaret sayılmadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara – Siyaset – Yargı Hikayesi‘ broşürü gerekçesiyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

CHP İstanbul il örgütü, ‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yasadışı faaliyetleri ve bunları yürütürken hangi isimlerle ilişki kurduğuna dair bir broşür hazırlamıştı. ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara – Siyaset – Yargı Hikayesi‘ ismini taşıyan broşür İstanbul sokaklarında yurttaşlara dağıtılmıştı.

Broşürün, ‘Siyaset bağlantısı‘ bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski bakan Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar, eski başbakan Binali Yıldırım, eski bakan Ahmet Arslan yer alıyordu.

İlk duruşmada beraat

Kaftancıoğlu da broşürü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız… Gençler akıttığınız tere sağlık” yazmıştı. Bu paylaşımın ardından Kaftancıoğlu hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlilerine hakaret’ suçlarından iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 35’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya katılan Kaftancıoğlu, “Bu tweetin neresinde hakaret var. İddianameyi hazırlayan savcı açıklarsa hemen savunmamı yapacağım. Vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Memlekette kimlerin hakaret ettiği çok açıktır” dedi.

Mahkeme suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında beraat kararı verdi.

Kaftancıoğlu, dokuz yıl önce attığı tweetler nedeniyle aldığı hapis cezasının Yargıtay’ın cezasını onamasından sonra infaz işlemleri için götürüldüğü Silivri Cezaevi’nden önceki gün denetimli serbestlikle çıkmıştı.