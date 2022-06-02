Boğaziçi’nden ‘kayyım’ baskısına karşı çağrı: Etkinliklerinizi IMBM için düzenleyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım’ atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından kapısına kilit vurulan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (IMBM) kapılarını herkese açtı: “Yapacağınız bir etkinliği IMBM için yapın.”

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Geçen hafta kapının anahtarları değiştirilerek merkeze girişler engellemişti. Diken’e konuşan IMBM müdürü ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Olcay Coşkun “Ülkemizin tek matematiksel bilimler araştırma merkezinin yıkılmaya çalışılması hepimizi çok üzdü” demişti.

IMBM’nin bugünkü açıklamasında binalarının Boğaziçi Üniversitesi ve bir şirket tarafından süresiz olarak kendilerine tahsis edildiğini hatırlattı.

Merkezin yıllık bütçesi 15 bin lira ve hemen hemen hepsi Türk Matematik Derneği’nden geliyor. Bu bütçenin büyük bir kısmı desteğe ihtiyaç duyan konuşmacıların yol masrafları için kullanılıyor. Katılımcılarsa masraflarını kendileri karşılıyor.

Ücretsiz seminerler ve eğitimler düzenleyen merkez, baskılara ve kapatma girişimlerine rağmen kapılarını herkese açtı: “Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm matematikçilerin, tüm bilim insanlarının ve tüm matematik severlerin merkezimizin düştüğü duruma üzüldüğünü ve desteklerini göstermek istediklerini biliyoruz. Kapılarımız hepimize kapanmışken kapılarımızı herkese açıyoruz ve çağrıda bulunuyoruz; Yapacağınız bir etkinliği IMBM için yapın.”