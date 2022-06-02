Öldürüldüğü sokakta anıldı: ‘Ali İsmail Korkmaz bir öldü, binler doğdu’

Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında polisler ve eli sopalı bir grup tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, eylemlerin dokuzuncu yılında dövüldüğü sokakta karanfillerle anıldı.

Anmada konuşan anne Emel Korkmaz, “Ali İsmail bir öldü, yüzler doğdu, binler doğdu, bunu unutmayın” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, 2 Haziran 2013’te uğradığı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetmişti.

ALİKEV, KESK, DİSK, EBTO, TMMOB tarafından düzenlenen törene anne Emel Korkmaz, baba Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz’ın yanı sıra parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törende sık sık ‘Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür’, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’, ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ diye slogan atıldı.

‘Ali İsmailler hep var olacak oğlum’

ANKA’dan Özge Zaim’in aktardığına göre anmada konuşan anne Emel Korkmaz, şunları dedi: “Onu öldürdük diye sevinmesin katiller. Burada yüzlerce Ali İsmail var. Ali İsmail bir öldü, yüzler doğdu, binler doğdu, bunu unutmayın. Ali İsmail’i katledenler bu ülkede katil olarak kalacak. Ben çocuğumun gururunu yaşıyorum ve Ali İsmail’in gururuyla yaşamaya devam edeceğim. Son nefesimi verene kadar. Ve gezide tuttuğunuz, tutsak ettiğiniz, cezaevine tıktığınız insanlar bizim onurumuzdur. Onları destekliyorum. Onların yanındayız. Ali İsmail binlerce, milyonlarca insanın yüreğinde, bedeninde, düşüncesinde yaşıyor. Ali İsmail ölmedi. Ali İsmail aramızda. Ali İsmail yaşıyor.”

Konuşmaların ardından Ali İsmail’in fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bırakıldı. Anne Emel Korkmaz, karanfil bıraktığı esnada gözyaşlarını tutamayarak, “Ali İsmail sen ölmedin oğlum. Kokun uzaklaştı benden sadece. Senin kokun uzaklaştı. Senin gibi yüzlerce çocuk yetişiyor. Yüzlerce Ali İsmail var ve Ali İsmailler hep var olacak oğlum. Seni çok seviyorum Ali” dedi.