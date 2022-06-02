Demirtaş: Hakan Fidan, ‘Öcalan’ın muazzam fikirleri var’ demişti

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında “Muazzam fikirleri var. Gonzalo’dan sonra Öcalan’ın fikirleri beni en çok etkilemiştir” dediğini söyledi.

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6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemleri gerekçesiyle aralarında HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları ve merkez yürütme kurulu üyelerinin de bulunduğu 22’si tutuklu 108 HDP’linin yargılandığı ‘Kobani davası’, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre davada konuşan Demirtaş, Edirne Cezaevi de dahil olmak üzere birçok cezaevinde tadilatlara ve yenilemelere başlandığını söyleyerek “Sanırım bu tadilatlar bizim için yapılmıyor. Yeni gelecek olanlar için yapılıyor. Temiz yerlerde kalsınlar diye yapılıyor” dedi.

‘Şu anda bile PKK’yla görüşülüyor olabilir’

‘225’ adlı gizli tanığın dinlenmesi esnasında mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Bunlar kayıtlara geçti. İleride bu dava değerlendirildiğinde bunları da ortaya dökeceğiz. Gizli tanık iddialarında arkadaşlarımın yasadışı faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Yıllardır bu arkadaşlarımla birlikte siyaset yaptım. Bir kez olsun illegal bir faaliyetin içinde yer aldıklarını görmedim.

İnsanlara PKK yöneticiliği vasfını yüklemek o kadar kolay ki Türkiye’de. Bundan PKK bile rahatsız. PKK’de bırakın yöneticiliği, üye bile olmak çok zordur. Nasıl herkes yönetici? Bir devlet kendi yurttaşına kumpas kurarsa o devletin kendi sorunlarını çözmesi zorlaşır. Türkiye Devleti, MGK kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla defalarca PKK’yle ve PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmeler yaptı ama AKP döneminde 7 defa ciddi görüşmeler yapıldı. Şu anda bile bu görüşmeler gerçekleşiyor olabilir. PKK 1978’de kurulmuş silahlı bir örgüttür. Örgütlediği kadroları olmuştur. Faaliyet yürütülen devletin sınırları içerisinde şiddet yöntemler kullanmadan tamamen bağımsız bir biçimde legal siyaset yürütüyorsunuz ama size silahlı terör örgütü üyesi muamelesi yapılıyor. O zaman legal ve illegal ayrımını nasıl yapacağız? İnsanlara böyle böyle legal siyaset alanlarını kapatıyorsunuz.”

‘Serbest bırakacaklar beklentisinde değiliz‘

“Devran çok hızlı dönecek” diyen Demirtaş, bu topraklara barış getireceklerin söyleyerek, şunları dedi: “Halk sandıkta kararını verecek. Seçimden sonra bizi serbest bırakacaklar beklentisi içerisinde değiliz. Seçimden sonra da kalabiliriz. Biz seçimden sonra adil yargılanacağız diyoruz. Suçluysak yine cezamızı alırız. Bugün ülkenin düşmanı diye baktığınız siyasetçiler faaliyet yürüttüğü dönemde Hakan Fidan, Öcalan’la en çok ilgilenen insanlardan biriydi. Fidan’ın Öcalan hakkında ‘Muazzam fikirleri var. Gonzalo’dan sonra Öcalan’ın fikirleri beni en çok etkilemiştir’ sözlerini ben kulaklarımla duydum.”