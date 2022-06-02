Prof. Özgür Demirtaş, ‘Saray profesörü’nün enflasyon ‘öngörüsü’ne söyleyecek söz bulamadı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan’ın ocak enflasyonu için yerle bir olan öngörüsüne söyleyecek söz bulamadı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, aralıktaki tahmininde ocakta eksi enflasyon beklediğini söylemişti. Aşan, bunu tahmin ettiğinde enflasyon yüzde 36 seviyesindeydi. Ancak Aşan’ın tahminin aksine ocakta aylık enflasyon yüzde 11,10 artarak yıllık yüzde 50 seviyesine yaklaştı.

Enflasyon, diğer aylarda da Aşan’ı ‘üzerek’ rekor seviyelere tırmanmıştı. Nisanda enflasyon yüzde 70’e dayandı. Uzmanlar artışın süreceğini ve yıl sonunda üç haneli enflasyon oranlarına ulaşılacağını söylüyor.

Böylesine bir ortamda ‘ben ekonomistim’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi kurmaylarından Aşan’ın bu ‘öngörüsü’ finans profesörü Özgür Demirtaş’ı dumura uğrattı. Demirtaş hislerini ancak bir emojiyle anlatabildi.