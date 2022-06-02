Uğur Dündar’a ‘Binali Yıldırım’a hakaret’ten ceza

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bir köşe yazısı nedeniyle dönemin ulaştırma bakanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası ödemeye mahkum edildi.

Dündar, 5 Nisan 2014 tarihli köşe yazısında Yıldırım için, “Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesini kullanmıştı.

Sözcü’nün haberine göre, Dündar Küçükçekmece 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yıldırım’ın şikayetini geri çekmesi yetmedi

Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme, Dündar’a verilen hapis cezasını, kitap okuma cezasına çevirdi. Karar Dündar’ın avukatı tarafından temyiz edildi. Davacı Yıldırım da avukatı aracılığıyla şikayetini geri çekti. Temyiz talebini kabul eden Yargıtay, kararı bozdu. Dosya yeniden Küçükçekmece 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Dün görülen duruşmada savcı, mütalaasını yineleyerek, “Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesinin hakaret olduğunu gerekçe gösterdi ve iki yıl dört aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, Dündar’ı 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası 350 gün karşılığı olan 10 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.